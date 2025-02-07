Суд постановил вернуть орден убившему аспирантку историку Соколову

Олег Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, осужденному за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Приговор опубликован на сайте суда.

«Свидетельство ордена Почетного легиона, орден Почетного легиона, принадлежащие Соколову, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего», — говорится в документе.

Орден Почетного легиона — французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года. Орден представляет собой организацию, принадлежность к которой — высший знак отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Соколов стал кавалером ордена в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн.

В декабре 2020 года Соколова признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Суд приговорил его к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Соколов во время бытового конфликта на почве ревности выстрелил в Ещенко, с которой на тот момент состоял в отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем задушил. После этого историк расчленил труп, сложил части тела в рюкзак и пытался утопить в реке Мойка, но был задержан.