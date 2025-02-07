Прокуратура на Украине направила в суд дело против Таисии Повалий
Прокуратура Винницкой области направила в суд обвинительный акт в отношении певицы и бывшего народного депутата Таисии Повалий, сообщил офис генерального прокурора Украины в телеграм-канале.
Повалий обвиняется в коллаборационизме, публичных призывах «к агрессивной войне» и оправдании российской военной операции. Как уточнили в офисе украинского генпрокурора, следствие установила, что певица имеет «антиукраинские идеологические мотивы» и участвует в различных политических акциях.
Повалий — уроженка Киевской области, долгое время она жила и выступала на Украине, в конце 1990-х годов ей было присвоено звание народной артистки страны. Несколько лет она была депутатом Верховной рады от «Партии регионов» экс-президента Виктора Януковича.
В 2014 году Повалий переехала в Россию. Позже она поддержала военную операцию на Украине, а также получила российское гражданство. В феврале 2024 года Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение певице.
В сентябре украинский Минюст подал иск о конфискации имущества певицы, после чего Высший антикоррупционный суд страны изъял в пользу государства семь земельных участков Повалий в Киевской области общей площадью 9,3 га, жилой дом и домовладение, два транспортных средства, в том числе автомобиль BMW X5, а также четыре единицы оружия и имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям.
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