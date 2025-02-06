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В Иркутской области загорелся цех лесопромышленного комплекса

В Иркутской области загорелся цех лесопромышленного комплекса
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Спасатели тушат крупный пожар в Иркутской области, сообщило МЧС России.

По его данным, в городе Усть-Илимск загорелся сортировочный цех на промышленной площадке лесопромышленного комплекса.

Площадь пожара — 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тушением возгорания занимаются 32 сотрудника МЧС с использованием девяти единиц техники.

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Теги
Иркутская область пожар лесопромышленники
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