В Иркутской области загорелся цех лесопромышленного комплекса
Спасатели тушат крупный пожар в Иркутской области, сообщило МЧС России.
По его данным, в городе Усть-Илимск загорелся сортировочный цех на промышленной площадке лесопромышленного комплекса.
Площадь пожара — 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.
Тушением возгорания занимаются 32 сотрудника МЧС с использованием девяти единиц техники.
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