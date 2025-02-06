 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные подорвали беспилотный катер ВСУ на Днепре

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные подорвали беспилотный катер ВСУ на Днепре
Video

Российские военные подорвали на реке Днепр беспилотный катер ВСУ. Разведчики группировки «Днепр» обнаружили его в районе Днепровского лимана. Катер был набит взрывчаткой.

Военные уничтожили катер с помощью ударных дронов. Первый дрон обездвижил моторную лодку, а второй нанес окончательный удар, уничтожив катер.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
ВСУ Минобороны катер
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 05 фев, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 05 фев, 18:15
Минобороны сообщило об отраженной атаке ВСУ на Уланок в Курской областиПолитика, 15:29
Российские военные подорвали беспилотный катер ВСУ на ДнепреПолитика, 15:27
Какие частные компании прокуратура потребовала передать государствуБизнес, 15:14
Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины вернуть ядерное оружиеПолитика, 15:11
«Адмирал» в пятый раз подряд победил «Амур» в КХЛСпорт, 15:04
Пятикратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом» Марсело завершил карьеруСпорт, 15:04
Официальным вином «Формулы-1» стал самый дорогой бренд шампанского в миреВино, 15:04
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Что делает Замоскворечье таким привлекательным для бизнеса и жителейРБК и Донстрой, 15:01
В Харькове ветеран ВСУ подорвался на бомбе в покрышкеПолитика, 14:58
У бывшего генерала Генштаба выманили почти ₽20 млн за алиби от госизменыОбщество, 14:41
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:38
Кандидат в канцлеры Германии назвал условие для разговора с ПутинымПолитика, 14:33
Названы самые гостеприимные регионы России за пять летНедвижимость, 14:31
Производитель Jim Beam предупредил о риске бойкота из-за тарифов ТрампаВино, 14:27