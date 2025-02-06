Российские военные подорвали беспилотный катер ВСУ на Днепре
Российские военные подорвали на реке Днепр беспилотный катер ВСУ. Разведчики группировки «Днепр» обнаружили его в районе Днепровского лимана. Катер был набит взрывчаткой.
Военные уничтожили катер с помощью ударных дронов. Первый дрон обездвижил моторную лодку, а второй нанес окончательный удар, уничтожив катер.
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