Младенец выполз под колеса машины на трассу в Подмосковье

В Московской области ребенок выполз на обочину проезжей части дороги. Это следует из кадров, которые были сняты на видеорегистратор проезжавшего автомобиля. На видео видно, как водитель едет вечером, вдруг на обочине дороге появляется ползущий ребенок. Машина объехала его, остановилась и стала сдавать назад. Ребенок оказался 11-месячной девочкой, за которой присматривала бабушка.

Следователи после появления видео возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности и жестоком обращении с детьми. Следователи установили, что ребенка нашли на Старо-Рязанском шоссе в районе деревни Становое.