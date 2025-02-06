Во Владивостоке проверили магазин, где сняли «обед» крысы на прилавке
Сотрудники Роспотребнадзора по Приморскому краю проверили магазин, где в мясном отделе на витрине с продукцией крыса прогрызла упаковку с фаршем. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о супермаркете «Самбери», расположенном на улице Невельского.
«Управлением инициировано согласование контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО «ДВ-Невада» с органами прокуратуры Приморского края», — говорится в сообщении.
По итогам проверки за нарушения требований к организации и проведению дератизационных мероприятий ведомство направило в Ленинский районный суд Владивостока иск о необходимости приостановки деятельности компании.
Руководству компании выдали предписание об устранении нарушений, исполнение которого остается на контроле Роспотребнадзора.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен момент, как грызун прямо на прилавке из упаковки ест фарш.
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