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Во Владивостоке проверили магазин, где сняли «обед» крысы на прилавке

Роспотребнадзор проверил магазин, где сняли обедавшую на прилавке крысу

Во Владивостоке проверили магазин, где сняли «обед» крысы на прилавке
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Сотрудники Роспотребнадзора по Приморскому краю проверили магазин, где в мясном отделе на витрине с продукцией крыса прогрызла упаковку с фаршем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о супермаркете «Самбери», расположенном на улице Невельского.

«Управлением инициировано согласование контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО «ДВ-Невада» с органами прокуратуры Приморского края», — говорится в сообщении.

По итогам проверки за нарушения требований к организации и проведению дератизационных мероприятий ведомство направило в Ленинский районный суд Владивостока иск о необходимости приостановки деятельности компании.

Руководству компании выдали предписание об устранении нарушений, исполнение которого остается на контроле Роспотребнадзора.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен момент, как грызун прямо на прилавке из упаковки ест фарш.

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Теги
Роспотребнадзор Владивосток Приморский край крыса мясо магазин
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