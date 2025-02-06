МИД Британии напомнил о легендарных браках принцев с киевскими княжнами

Дэвид Лэмми (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве рассказал о многовековом партнерстве Соединенного Королевства с Украиной, поскольку «тысячи лет назад киевские княжны выходили замуж за британских принцев». Об этом сообщает издание «Страна».

В частности, дипломат упомянул случай, когда наследник английского престола Эдуард, известный в истории как Эдуард Изгнанник, около 1040 года женился на Агате (Агафье). По одной из версий, она была дочерью древнерусского князя Ярослава Мудрого, при дворе которого в Киеве некоторое время жил изгнанный из Британии Эдуард. Впоследствии он вернулся в Англию, и тогда началось нормандское покорение Британии Вильгельмом Завоевателем.

Дэвид Лэмми констатировал, что партнерству двух государств «сотни и тысячи лет», и оно доказывает, что обязательства Великобритании перед Украиной тянутся с давних времен и рассчитаны не только на период конфликта.

«Наше партнерство — о сотнях и тысячах лет. Это историческое партнерство показывает наши обязательства перед вами не только на период этой войны, но и гораздо дальше. И Соединенное Королевство — ваш ключевой партнер», — сказал Лэмми.

Дэвид Лэмми прибыл в Киев 5 февраля для обсуждения «совместных проектов по безопасности». С Владимиром Зеленским дипломат обсудит предоставление помощи Украине.

Накануне МИД Британии сообщил, что в рамках визита в Киев Лэмми намерен объявить о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву в размере £55 млн, чтобы повысить устойчивость и экономический рост в Великобритании и на Украине. Кроме того, £3 млн направят на поставки украинского зерна в Сирию, остальные средства пойдут на инновационные энергетические проекты, помощь в восстановлении бизнеса на Украине, а также на социальные выплаты.