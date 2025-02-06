МИД ФРГ не увидел причастности России к закупорке выхлопных труб

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МИД Германии не располагает доказательствами причастности России к серии инцидентов с закупоркой монтажной пеной выхлопных труб нескольких сотен автомобилей. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

«Могу сказать, что в настоящий момент у МВД ФРГ нет конкретных доказательств российской причастности к этому. Что касается конкретно этого вопроса, то, как обычно, следует обратиться в соответствующую прокуратуру», — сказал он (цитата по ТАСС).

Дипломат добавил, что об инциденте проинформированы МВД ФРГ, а также федеральные органы безопасности. Расследование дела продолжается.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что по всей Германии неизвестные залили монтажной пеной выхлопные трубы более 270 автомобилей. На стеклах машин они приклеивали наклейки с надписью «Будьте зеленее!» и фотографией кандидата в канцлеры от партии «Зеленые» Роберта Хабека.

Местные службы безопасности заявили, что акции направлены на разжигание ненависти к партии и их кандидату на пост канцлера в ходе федеральной избирательной кампании и на раскол общества.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года. Изначально они должны были пройти осенью 2025 года, но в результате кризиса в правящей коалиции «Светофор» и отставки 6 ноября 2024 главы СвДП Кристиана Линднера с поста министра финансов они пройдут раньше.