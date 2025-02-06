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Политика ,  
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МИД ФРГ не увидел причастности России к закупорке выхлопных труб

Фото: Андрей Каменев / Global Look Press
Фото: Андрей Каменев / Global Look Press

МИД Германии не располагает доказательствами причастности России к серии инцидентов с закупоркой монтажной пеной выхлопных труб нескольких сотен автомобилей. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

«Могу сказать, что в настоящий момент у МВД ФРГ нет конкретных доказательств российской причастности к этому. Что касается конкретно этого вопроса, то, как обычно, следует обратиться в соответствующую прокуратуру», — сказал он (цитата по ТАСС).

Дипломат добавил, что об инциденте проинформированы МВД ФРГ, а также федеральные органы безопасности. Расследование дела продолжается.

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Фото:Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что по всей Германии неизвестные залили монтажной пеной выхлопные трубы более 270 автомобилей. На стеклах машин они приклеивали наклейки с надписью «Будьте зеленее!» и фотографией кандидата в канцлеры от партии «Зеленые» Роберта Хабека.

Местные службы безопасности заявили, что акции направлены на разжигание ненависти к партии и их кандидату на пост канцлера в ходе федеральной избирательной кампании и на раскол общества.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года. Изначально они должны были пройти осенью 2025 года, но в результате кризиса в правящей коалиции «Светофор» и отставки 6 ноября 2024 главы СвДП Кристиана Линднера с поста министра финансов они пройдут раньше.

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