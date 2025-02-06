В Казахстане предотвратили хищение 12 цистерн с социальным газом
В Казахстане сотрудники полиции и Комитета национальной безопасности задержали работников месторождения в Актюбинской области по подозрению в хищении 12 железнодорожных цистерн с газом, сообщает издание Nur.kz со ссылкой на МВД страны.
Кража произошла на западе страны. Схема хищения предусматривала манипуляции с техническими приборами учета добытого газа, в результате чего сформировался запас неучтенного топлива, который был загружен в вагоны.
Цистерны с газом были задержаны полицейскими в момент следования к месту продажи. Точное число задержанных сотрудников газодобывающего предприятия силовики не назвали.
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