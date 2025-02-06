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В Японии из-за снегопадов погиб один человек, еще девять пострадали

Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images

Как минимум один человек погиб в Японии в результате обильных снегопадов, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Оябе префектуры Тояма. По данным полиции, погибшая — 80-летняя женщина. Она могла погибнуть в результате несчастного случая, упав во время чистки снега.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил журналистам, что в результате непогоды один человек погиб, четверо пострадали. Они находятся в тяжелом состоянии. Еще пять человек получили легкие травмы.

Генсек кабмина подчеркнул, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации и координируют действия соответствующих ведомств и экстренных служб. На севере Японии третий день продолжаются снегопады — в некоторых районах суточный объем снежных осадков превышает 130 см. Выпадение осадков сопровождается порывами ветра до 25 м/с.

По данным телеканала Asahi, на фоне снегопадов в нескольких аэропортах Японии отменены 134 авиарейса. В общей сложности с транспортной проблемой столкнулись около 8400 человек.

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На этой неделе, в понедельник и вторник, основной удар стихии пришелся на северный остров Хоккайдо, затем снежная погода захватила и побережье Японского моря. Синоптики предупредили местных жителей об опасности быстрого подъема высоты снежного покрова из-за интенсивных снегопадов.

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