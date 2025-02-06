Ефимов рассказал о новом проекте редевелопмента в Шмитовском проезде

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти прияли решение о редевелопменте двух участков в Пресненском районе (ЦАО) общей площадью почти 2,5 га по программе комплексного развития территорий (КРТ). В результате там появится современное деловое пространство, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы.

Речь идет о территории в Шмитовском проезде, владения 32, 32А. Прямо напротив расположена станция Тестовская первого маршрута городской электрички (МЦД-1), а также Третье транспортное кольцо, то есть квартал имеет очень хорошую транспортную доступность. При этом сейчас там располагаются гаражи и автомастерские.

По оценке вице-мэра, на строительство 200 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости потребуется 81,4 млрд руб. инвестиций, а ежегодный бюджетный эффект составит 6,2 млрд руб. «В результате город получит 15,3 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Основную часть объема займет административно-деловой комплекс переменной этажности площадью 180 тыс. кв. м, а рядом появится многоуровневый паркинг площадью 20 тыс. кв. м. Прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги.

Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с застройкой самого разного назначения. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта, общая площадь реорганизуемых участков достигает 42 кв. км.