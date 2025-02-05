Black Sabbath даст концерт впервые за 20 лет

Оззи Осборн из Black Sabbath выступает на фестивале Ozzfest 2016, Лос-Анджелес, Калифорния (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Британская рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет воссоединится, чтобы дать концерт в полном составе. Музыканты планируют выступить 5 июля 2025 года в Бирмингеме — втором по величине британском городе, где и зародилась группа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организатора концерта.

В составе группы выступят ее бессменные участники: солист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Музыканты исполнят свои хиты, в том числе песни War Pigs, Paranoid и Iron Man.

Концерт пройдет на стадионе Villa Park, расположенном в районе Астон. Последний совместный концерт группа Black Sabbath давала в 2005 году, и это будет первое выступление в «классическом» составе.

Black Sabbath была основана в 1968 году. В формировании жанра принимали участие и другие коллективы — Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep и ряд других известных команд, однако именно Black Sabbath первые заиграли классический хэви-метал, оказав на это направление безусловное влияние. С 1995 года группа не выпускает новых альбомов и собирается в оригинальном составе только для отдельных концертов. Большинство участников занимаются сольной деятельностью. С 1970 по 2000 год Black Sabbath продали около 100 млн копий своих альбомов. К 2012 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 млн.