Стоянка с маршрутками сгорела в подмосковных Люберцах

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Более 30 автомобилей сгорело на стоянке в селе Верхнее Мячково в подмосковных Люберцах, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

По информации очевидцев, на которых ссылается телеграм-канал «Осторожно, новости», горели маршрутки.

Пожарным удалось локализовать возгорание на 400 кв. м, сейчас продолжается проливка тлеющих конструкций.

Пострадавших нет.