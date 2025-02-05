Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за сбитый A-50
Полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью, заочно приговорили к пожизненному заключению, сообщает ТАСС.
Приговор вынес Южный окружной военный суд.
«Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сказал собеседник агентства.
Дзяман включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Самолет был сбит 23 февраля 2024 года в воздушном пространстве России, где он осуществлял патрулирование. Тогда погибли десять членов экипажа.
Самолет А-50 и его модификации, которые еще называют «летающим радаром», созданы на базе Ил-76. Они способны одновременно отслеживать несколько десятков целей в небе и на земле, в том числе пуски ракет и взлеты самолетов.
По версии Следственного комитета России, полковник 23 февраля 2024 года отдал подчиненным приказ об уничтожении самолета Воздушно-космических сил России, который патрулировал воздушное пространство страны. В результате погибли десять членов экипажа, а самолет был уничтожен. Полковник, как считает следствие, при этом осознавал, что самолет «не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве» России.
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