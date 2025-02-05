Фурсенко сообщил о попытках ФРГ возобновить совместные с Россией проекты
Некоторые недружественные России страны, в том числе Германия, предпринимают попытки возобновления контактов с Москвой для реализации совместных проектов. Об этом на пресс-конференции в агентстве ТАСС заявил помощник президента Андрей Фурсенко. Как передает корреспондент РБК, он не стал уточнять, о каких именно проектах идет речь.
«Могу сказать, что в разных странах, например в Германии, существуют достаточно серьезные попытки, чтобы без шума, тихо то, что было, возобновить, а может быть, и начать какие-то новые исследования», — сказал Фурсенко.
По его словам, страны, «которые условно называются «недружественные», сегодня в значительной степени меняют свои позиции».
«Я не хочу приводить конкретные примеры, потому что каждый озвученный пример приведет к тому, что на этих людей и на эти институты набросятся и попытаются заставить их умерить свою (прыть. — РБК)», — добавил помощник президента.
Германия и Россия на протяжении долгих лет реализовывали несколько совместных проектов. В их числе — форум «Петербургский диалог», созданный в 2001 году по инициативе президента России Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
Среди заявленных целей форума — укрепление связей между Россией и Германией, содействие взаимопониманию между двумя странами и улучшение связей между Россией и Евросоюзом. В апреле 2023 года немецкое правление форума заявило о прекращении деятельности со своей стороны. Российская сторона объявила о намерении в дальнейшем продолжить работу в новом формате.
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