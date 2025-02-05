 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Турции более 30 человек пострадали в перевернувшемся автобусе. Видео

В турецкой Анталье автобус с туристами вылетел с трассы, ранены более 30 человек

В Турции более 30 человек пострадали в перевернувшемся автобусе. Видео
Video

В турецкой Анталье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали как минимум 33 человека.

По предварительным данным, автобус вылетел с трассы и упал в кювет, возможная высота падения могла достигать 25 метров. Предварительно, водитель не справился с управлением.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая несколько бригад скорой помощи и полицейских. Среди пострадавших — туристы, находившиеся в автобусе. Все они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.

В настоящее время состояние некоторых из них остается тяжелым, однако информации о летальных исходах не поступало.

Турецкие власти начали расследование инцидента.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Анталья Турция ДТП туристический автобус
Материалы по теме
В Анталье закрылись 50 отелей после пожара на горнолыжном курорте
Общество
Расследовать возгорание российского SSJ100 в Анталье будет Турция
Общество
Пожар на прилетевшем из Сочи в Анталью Sukhoi Superjet 100 потушили
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 04 фев, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 04 фев, 18:02
Сколько иностранцев приехало в Россию в 2024 году. ИнфографикаБизнес, 11:46
Заммэра Ракова рассказала о развитии системы онкопомощи в МосквеГород, 11:40
Красиво и модно: зачем переодели работников дома культуры «ГЭС-2»РБК и ГЭС-2, LIME, 11:40
Сокол и Аэропорт: гид по тихим районам исторической МосквыСтиль, 11:38
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»Политика, 11:37
Пашинян заявил о росте суверенитета АрменииПолитика, 11:32
Русский ресторан в Дубае получил два «колпака» от гида Gault&MillauВино, 11:31
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Рост вопреки тренду: что нужно знать о бондах GloraX и самой компанииQuote, 11:28
Россиянка проиграла 157-й ракетке мира со счетом 0:6, 0:6 в Абу-ДабиСпорт, 11:23
Одноклубник Овечкина восхитился его шайбой за 0,1 секунды до сиреныСпорт, 11:23
«Полиция, открывай!»: кадры задержания похитивших человека в МосквеОбщество, 11:22
Инвесторы предложили ГК «Самолет» выкупить у них облигации на ₽2 млрдИнвестиции, 11:22
Подсветка, декор и цвета: как сделать кухню центром притяжения в квартиреНедвижимость, 11:20
Облачная экономика: тренды, вызовы и успехи 2024 годаРБК Компании, 11:14