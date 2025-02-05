В Турции более 30 человек пострадали в перевернувшемся автобусе. Видео
В турецкой Анталье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали как минимум 33 человека.
По предварительным данным, автобус вылетел с трассы и упал в кювет, возможная высота падения могла достигать 25 метров. Предварительно, водитель не справился с управлением.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая несколько бригад скорой помощи и полицейских. Среди пострадавших — туристы, находившиеся в автобусе. Все они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.
В настоящее время состояние некоторых из них остается тяжелым, однако информации о летальных исходах не поступало.
Турецкие власти начали расследование инцидента.
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