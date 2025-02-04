В Москве выставили на торги дореволюционную схему метро

Фото: litfund.ru

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги проекты строительства Московского метрополитена 1913 года. Приобрести их можно будет 6 февраля, говорится на сайте «Литфонда».

Проект датируется 1913 годом, его начальная цена — 80 тыс. руб. «Автор издания анализирует проекты московского метро, рассматриваемые в начале 1910-х годов, включая утвержденный проект Московской городской думы, а также влияние будущего метро на трамвайную сеть и московских извозчиков», — поясняет аукционный дом.

Тогда предполагалось, что у метрополитена будут три линии. «Проект состоял из трех подземных диаметров: Таганско-Тверского (Тверская застава — Лубянка — Таганская площадь — Покровская застава — выход на железные дороги в Калитниках), Арбатско-Мясницкого (Каланчевская — Лубянка — Арбат — Брянский (Киевский) вокзал) и Виндавско-Замоскворецкого (Виндавский (ныне Рижский) вокзал — Лубянка — Замоскворечье — Серпуховская застава)», — говорится в описании лота. Таким образом, Лубянка должна была стать узлом всех трех линий.

В рамках проекта предполагалось использовать уже существующие тоннели пригородных поездов, а также построить специальную пересадочную станцию, уточняется в описании лота. Работы должны были быть окончены к 1917 году и обойтись в 92,5 млн руб., — однако планам помешала Первая мировая война.