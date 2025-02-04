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В Москве за год стерли 17 тыс. граффити

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости
Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

В 2024 году столичные коммунальщики удалили более 17 тыс. вандальных надписей и рисунков. Об этом рассказала пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

По сравнению с предыдущим годом их стало меньше, отметили в департаменте. «Работа по очистке городских объектов от вандальных изображений ведется по всей Москве. По итогам 2024 года было удалено более 17 тыс. таких надписей, что на 3 тыс. меньше, чем в 2023 году. Мы наблюдаем положительную динамику и снижение уровня вандализма. Москвичи стали бережнее относиться к своему городу, в том числе благодаря системной работе по благоустройству», — заявила руководитель департамента ЖКХ Раиса Чигликова.

Чаще всего «вандалы» наносят рисунки баллончиками или перманентной краской, добавили в департаменте. И для удаления таких изображений приходится использовать специальные моющие средства, рассказали чиновники.

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