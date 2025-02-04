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В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Суд в штате Джорджия приговорил мужчину к 475 годам тюремного заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо прокурора по делам о преступлениях против животных Джессики Рок.

В ноябре 2022 года из дома 57-летнего подсудимого Винсента Лемарка Барелла местные власти конфисковали 107 собак. На территории устроенного мужчиной «питомника» не было еды и питья для животных, а у некоторых из особей на теле имелись следы жестокого обращения, а также шрамы и следы удаления клыков.

Часть животных полиция обнаружила в подвале дома, остальные собаки были связаны между собой тяжелыми цепями. В прокуратуре округа Полдинг заявили, что подобные методы содержания животных относятся к «тактикам разжигания агрессии».

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Мужчину задержали в день обыска. Свою вину он не признал. Против Барелла завели уголовное дело, а впоследствии ему предъявили обвинения в организации собачьих боев и жестоком обращении с животными. В качестве доказательств вины в организации боев собак мужчины указано также найденное в его доме оборудование, в том числе беговые дорожки для собак, ветеринарные препараты и документы.

По данным телеканала, этот тюремный срок стал рекордным для вынесения среди организаторов собачьих боев. Содержавшихся у мужчины собак изъяли и передали в некоммерческую организацию Friends of the Forlorn Animal Rescue.

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США Джорджия собаки приговор
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