В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из садков форель

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Несколько сотен человек в минувшее воскресенье, 2 февраля, приехали на озеро Лавиярви в Карелии, чтобы поймать форель, уплывшую из поврежденных садков рыбного хозяйства. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин.

«По предварительной информации, некие злоумышленники разрезали сетки, в которых выращивалась рыба в нескольких садках на озере Лавиярви, в результате чего ушло приблизительно 42–45 т рыбы», — рассказал он.

По словам Крупина, водоем сам по себе небольшого размера. Разрешения на ловлю рыбы обычным рыбакам там нет. Чиновник рассказал, что инцидент произошел несколько дней назад в одном из местных рыбоводческих хозяйств, в результате чего рыба уплыла в водоем. 2 февраля за рыбой приехало около 1,5 тыс. человек из разных городов Карелии и соседнего Санкт-Петербурга. Чиновник рассчитывает, что местные правоохранители разберутся в случившемся.

Как сообщает издание «Daily Карелия», инцидент произошел еще 30 января. По данным издания, из поврежденных садков форелеводческого хозяйства ООО «Натуральный продукт» в озеро Лавиярви уплыли около 44 т форели. Для ловли рыбы люди отправились в залив Рayталаxти в Сортавальском районе республики.