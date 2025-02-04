 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из садков форель

В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из садков форель
Video

Несколько сотен человек в минувшее воскресенье, 2 февраля, приехали на озеро Лавиярви в Карелии, чтобы поймать форель, уплывшую из поврежденных садков рыбного хозяйства. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин.

«По предварительной информации, некие злоумышленники разрезали сетки, в которых выращивалась рыба в нескольких садках на озере Лавиярви, в результате чего ушло приблизительно 42–45 т рыбы», — рассказал он.

По словам Крупина, водоем сам по себе небольшого размера. Разрешения на ловлю рыбы обычным рыбакам там нет. Чиновник рассказал, что инцидент произошел несколько дней назад в одном из местных рыбоводческих хозяйств, в результате чего рыба уплыла в водоем. 2 февраля за рыбой приехало около 1,5 тыс. человек из разных городов Карелии и соседнего Санкт-Петербурга. Чиновник рассчитывает, что местные правоохранители разберутся в случившемся.

Как сообщает издание «Daily Карелия», инцидент произошел еще 30 января. По данным издания, из поврежденных садков форелеводческого хозяйства ООО «Натуральный продукт» в озеро Лавиярви уплыли около 44 т форели. Для ловли рыбы люди отправились в залив Рayталаxти в Сортавальском районе республики.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Карелия форель рыба
Материалы по теме
В Иркутской области нашли тела пропавших на рыбалке супругов
Общество
Экс-глава Красного Села и друг премьера Степашина пропал во время рыбалки
Общество
В Югре нашли тела пропавших во время рыбалки подростков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
Подачу газа на Астраханском ГПЗ пообещали восстановить в средуПолитика, 16:03
Эксперты назвали инициативы Маска в DOGE «настоящим кошмаром»Политика, 15:55
«МегаФон»: в России стали востребованнее зарядные устройства на Type-CПресс-релиз, 15:47
Хинштейн сообщил о застрявших на сборах из-за долгов курских футболистахСпорт, 15:40
ТАСС сообщил о нескольких версиях в деле об убийстве в «Алых парусах»Общество, 15:39
В России в январе снижение цен на жилье резко замедлилосьНедвижимость, 15:39
Росавиация не увидела рисков для работы Домодедово после иска прокуратурыБизнес, 15:35
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Kyodo узнало о предложении Nissan стать дочерней компанией HondaБизнес, 15:30
Дворкович ответил Карлсену на призыв уйти с поста главы FIDEСпорт, 15:28
Андрея Кураева не пустили в ГрузиюПолитика, 15:19
Росреестр запустил сервис расчета госпошлины при регистрации недвижимостиНедвижимость, 15:18
Виноделы попросили суд разрешить их «Пасхальное вино»Вино, 15:16
Причиной смерти главы управления ФАС по Карелии назвали самоубийствоПолитика, 15:10
Аналитики «Сбера» обновили список лучших российских дивидендных акцийИнвестиции, 15:06