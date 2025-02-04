 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Прокопьевске мотобуксировщик потерял мужчину и протаранил автозаправку

В Прокопьевске мотобуксировщик потерял мужчину и протаранил автозаправку
Video

Сотрудники Росгвардии в городе Прокопьевске Кемеровской области задержали мужчину, который на мотобуксировщике протаранил здание автозаправки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Росгвардии, инцидент произошел накануне утром на Главной улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили поврежденное остекление объекта и предполагаемого виновника, который находился внутри здания. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель, который находился в нетрезвом состоянии.

Предварительно установлено, что ранее судимый гражданин не справился с управлением, в результате чего он вылетел в сторону, а сам мотобуксировщик съехал по склону и врезался в автозаправку. В результате разбилось остекление и были повреждены стеллажи. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Кемеровская область АЗС ДТП Росгвардия
Материалы по теме
Мужчина врезался в военкомат в Гусь-Хрустальном и поджег машину
Политика
В здание академии МВД в Нижнем Новгороде врезался дрон
Политика
Беспилотник врезался в многоэтажку в Казани
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
«Бесплатная» аренда и муляжи. Как клиенты обманывают онлайн-продавцовPro, 14:29
В CAS назвали дату слушаний дела тренера Федотова против ЦСКАСпорт, 14:26
Досрочное погашение ипотеки: как выгодно рассчитаться с банкомНедвижимость, 14:21
Лавров назвал потерянную для Сирии землю из-за ИзраиляПолитика, 14:15
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 14:11
Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое атмосферное давление в МосквеОбщество, 14:10
ВТБ изменил ставки по вкладам и повысил максимальную доходность до 22,6%Инвестиции, 14:08
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Петрозаводске из окна выпал глава управления ФАС по КарелииОбщество, 14:02
Входящая в «ИКС Холдинг» Yadro займется климатическим оборудованиемТехнологии и медиа, 14:00
В Прокопьевске мотобуксировщик потерял мужчину и протаранил автозаправкуОбщество, 13:58
В ФХР заявили о негативном отношении IIHF к сборной РоссииСпорт, 13:58
«УП» узнала о подготовке первой за три года масштабной ротации в ВСУПолитика, 13:51
В Екатеринбурге вернули книгу в библиотеку спустя 106 летОбщество, 13:47
СК завершил расследование дела о 150 фиктивных сотрудниках в академии ВКСОбщество, 13:45