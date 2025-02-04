В Прокопьевске мотобуксировщик потерял мужчину и протаранил автозаправку
Сотрудники Росгвардии в городе Прокопьевске Кемеровской области задержали мужчину, который на мотобуксировщике протаранил здание автозаправки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным Росгвардии, инцидент произошел накануне утром на Главной улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили поврежденное остекление объекта и предполагаемого виновника, который находился внутри здания. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель, который находился в нетрезвом состоянии.
Предварительно установлено, что ранее судимый гражданин не справился с управлением, в результате чего он вылетел в сторону, а сам мотобуксировщик съехал по склону и врезался в автозаправку. В результате разбилось остекление и были повреждены стеллажи. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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