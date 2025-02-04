МВД: в Балашихе мужчина после ссоры с девушкой сбросил ее чихуахуа с 14-го этажа

Мужчина после ссоры с девушкой сбросил ее чихуахуа с 14-го этажа

Фото: Никита Попов / РБК

В подмосковной Балашихе молодой человек после ссоры со своей девушкой выбросил ее собаку породы чихуахуа из окна квартиры на 14-м этаже, сообщило управление МВД по Московской области в телеграм-канале.

По данным ведомства, мужчина 2002 года рождения поссорился с девушкой 2004 года рождения при разговоре по телефону. После этого он выбросил собаку из окна дома на улице Яганова, сняв свои действия на камеру мобильного телефона.

Собака погибла. Девушка сообщила о произошедшем в полицию, после чего мужчину забрали в отделение. В МВД сообщили, что выясняют детали произошедшего.

Shot со ссылкой на хозяйку собаки пишет, что молодой человек был пьян, когда выкинул питомца из окна. Как уточняет телеграм-канал, видео, снятое в этот момент, он отправил девушке.

В августе в Ангарске местный житель выбросил свою собаку с четвертого этажа. Питомец погиб. В МВД рассказывали, что собака была взята из приюта. Хозяин животного утверждал, что оно выпрыгнуло в окно само, когда пыталось убежать, однако соседи опровергали его показания.