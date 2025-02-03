В Чехии бобры построили плотину и сэкономили властям более $1,2 млн

Бобры построили в заповедной зоне Брды в Чехии плотину, которые власти запланировали возвести еще в 2018 году, сообщает телеканал ČT24.

За две ночи грызуны соорудили несколько плотин в окрестностях Падртских прудов. Таким образом животные восстановили естественный характер водно-болотных угодий в заповеднике. Появление плотин улучшит условия жизни речных обитателей, в частности, земноводных и редкого каменного рака, отмечает ČT24.

Кроме того, строительство плотины животными сэкономило чиновникам более $1,2 млн, заявил глава администрации охраняемой территории Брды Богумил Фишер.

Местные власти готовились построить на этой территории плотины, экопроект получил одобрение в 2018 году. Однако сбор документов и получение разрешения на строительство затянулись.

В Чехии с 2013 году действует программа по защите бобра. Численность этих животных в стране оценивается примерно в 15 тыс. особей. Государство покрывает ущерб, нанесенный грызунами, и предлагает субсидии на ремонт поврежденных ими сооружений.