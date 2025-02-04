Ефимов рассказал об увеличении числа проектов редевелопмента в 2025 году

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти в 2025 году планируют приступить к реализации как минимум 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), то есть половины из 302, входящих в программу на данный момент, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Под реализацией проекта имеется в виду, что правительство города назначило оператора КРТ на данный участок, определило инвестора и заключило соответствующий договор.

«В 2025 году город планирует переходить от проработки проектов КРТ к их реализации, — пояснил вице-мэр. — В их рамках город продолжит осуществлять контроль и мониторинг установленных этапов КРТ, а также проектное сопровождение инвесторов».

Как отметил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в рамках договоров о КРТ закрепляются основные этапы его реализации, включая подготовку проекта планировки территории, проектирование, строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

«Исполнение обязательств по договору обеспечивается банковской гарантией, из суммы которой может быть истребована неустойка за просрочку выполнения мероприятия, — уточнил чиновник. — Город, со своей стороны, помогает в решении отдельных вопросов, включая принятие при необходимости решений об изъятии объектов недвижимости».

Столичная программа КРТ подразумевает создание на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий современных кварталов с недвижимостью разного назначения и всей необходимой инфраструктурой. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее отмечал, что за прошедший год число проектов КРТ в столице выросло в 1,6 раза.