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Ефимов анонсировал публикацию нового проекта на месте бывшего здания СЭВ

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Новости Москвы
Здание Правительства Москвы на Новом Арбате (Здание секретариата СЭВ), Москва
Здание Правительства Москвы на Новом Арбате (Здание секретариата СЭВ), Москва (Фото: Николай Алмаев / Shutterstock)

До конца 2025 года власти Москвы подготовят и опубликуют концепцию застройки участка, который ныне занимает одно из зданий столичной мэрии на Новом Арбате. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет про комплекс зданий, построенных в 1960-е годы для нужд Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) — в том числе знаменитый «Дом-книжка». После роспуска СЭВ в 1991 году здание перешло в пользу московской мэрии. Осенью 2024 года его признали аварийным и объявили о планах масштабной реконструкции.

По словам вице-мэра Ефимова, приспособить здание СЭВ в нынешнем виде под современные нужды уже невозможно, поскольку изношенным оказался целый набор конструктивных элементов комплекса, требуется их полная замена. «Есть здания, которые сыграли свою важную роль, но функциональное назначение у них самое обычное, — добавил заммэра. — Если брать здание СЭВ, то это обычное офисное здание, которое с учетом современных технологий не является комфортным».

Как отметил член Академии архитектурного наследия Михаил Посохин, сын соавтора проекта здания СЭВ, в конце 1960-х годов комплекс отвечал своему времени и задаче превратить Москву в столицу социалистического блока. «Теперь активно развивается Большой Сити как доминанта центральной части города, и возможность обновления архитектуры данного участка стала вполне закономерной, — добавил Посохин. — Я думаю, что город следует заветам моего отца и ставит цель создавать харизматичную архитектуру, актуальную своей эпохе».

Планируется, что после реконструкции общая площадь комплекса на Новом Арбате вырастет в несколько раз — до 600 тыс. кв. м. Там появятся не только офисы, но и социальная инфраструктура — спортивные, образовательные и культурные объекты.

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