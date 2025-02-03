На западе Москвы столкнулись два автобуса. Видео
В районе Солнцево на западе Москвы произошла авария с двумя пассажирскими автобусами, сообщает пресс-служба департамента транспорта города.
«На Родниковой улице, в районе дома 2, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика 343-го маршрута и автобуса 507-го маршрута городского перевозчика», — передает «РИА Новости».
ДТП произошло около 15:30 мск, в нем пострадали четыре человека, им уже оказывают медицинскую помощь. Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пострадавших пятеро. При этом в пресс-службе управления МВД агентству уточнили, что, предварительно, никто не пострадал.
Утром 3 февраля в Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, убирающим снег. Авария произошла на автодороге А-180 в Кингисеппском районе, на 135-м километре. В результате пострадали 13 человек, еще двое погибли.
Следователи завели дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»
Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине
Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео
РБК запускает винный салон. Расписание
Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка
Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории