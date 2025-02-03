Опубликованы видеокадры ДТП с участием двух автобусов в Москве

На западе Москвы столкнулись два автобуса. Видео

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В районе Солнцево на западе Москвы произошла авария с двумя пассажирскими автобусами, сообщает пресс-служба департамента транспорта города.

«На Родниковой улице, в районе дома 2, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика 343-го маршрута и автобуса 507-го маршрута городского перевозчика», — передает «РИА Новости».

ДТП произошло около 15:30 мск, в нем пострадали четыре человека, им уже оказывают медицинскую помощь. Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пострадавших пятеро. При этом в пресс-службе управления МВД агентству уточнили, что, предварительно, никто не пострадал.

Утром 3 февраля в Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, убирающим снег. Авария произошла на автодороге А-180 в Кингисеппском районе, на 135-м километре. В результате пострадали 13 человек, еще двое погибли.

Следователи завели дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы.