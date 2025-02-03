Горку в Лужниках закрыли до конца зимы из-за аномального тепла

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Столичные власти приняли решение закрыть горку для тюбингов и сноубордов в спорткомплексе «Лужники» до конца зимнего сезона. Об этом сообщил столичный департамент спорта.

«К сожалению, нетипичные погодные условия этого сезона внесли коррективы в наши планы. Горка для тюбингов и сноубордов в «Лужниках» закрывается на весь оставшийся зимний период и больше не будет доступна для посещения», —пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что «аномально теплая погода, частые оттепели и отсутствие стабильного снежного покрова сделали невозможным поддержание безопасных условий для катания».

На прошлой неделе власти столицы и других регионов приняли решение изменить даты фестиваля «Лыжня России», который проводится с 1982 года. Гонка на беговых лыжах, на которую выходят ежегодно более 500 тыс. человек, должна была состояться 8 февраля, однако пока старты отложены на начало марта.

В начале февраля в Москве сохранится относительно теплая и почти бесснежная погода. Температурная аномалия в столичном регионе уменьшилась, но сохраняется, сообщил 3 февраля Гидрометцентр России. На неделе ночью мороз может достигать - 9 °C, однако «дневные показания термометров будут близки к нулевой отметке», прогнозируют синоптики.