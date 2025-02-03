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Овчинский сообщил подробности программы развития Москвы в 2025 году

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Новости Москвы

За три года столичные власти планируют построить более 7 млн квадратных метров жилья — об этом в интервью телеканалу РБК сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Строительство в Москве: итоги—2024, планы—2025
Строительство в Москве: итоги—2024, планы—2025
(Видео: Телеканал РБК)
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В первую очередь, это касается программы реновации, которая продолжится в дальнейшем и, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, будет иметь постоянный характер. Для решения этой задачи правительство города в 2024 году приняло ряд изменений в федеральные и городские законодательные нормативно-правовые акты, которые позволят активнее вовлекать территории в программу реновации.

Овчинский отметил, что 2025 год, как и последующие, будет ознаменован большим объемом ввода жилых объектов. В общей сложности за три года столичные власти планируют построить более 7 млн кв. м жилья. «Это очень большой объем, значительно превышающий объем ввода в Московском регионе крупнейших застройщиков, — подчеркнул чиновник. — Это означает, что нам надо шаг за шагом выстраивать системную работу по отселению, заселению, перевозу жителей, строительству новых объектов, сносу старых объектов, созданию объектов инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры».

Еще одним направлением работы мэрии является строительство социальных объектов. В прошлом году свыше 30 образовательных учреждений было введено за счет внебюджетных источников. Всего в 2024 году ввели в эксплуатацию более 80 соцобъектов (объектов культуры, спорта и здравоохранения). По словам главы департамента, эта тенденция сохранится и в 2025 году. Этому будет способствовать утвержденный мэрией в декабре прошлого года проект.

«Это документ об инфраструктурном договоре, который позволяет нам урегулировать все взаимоотношения с инвестором в рамках одного договора, — уточнил Владислав Овчинский. — Теперь при строительстве любого жилого объекта инвестор будет обязан урегулировать с городом не только обязанность строительства социальных объектов и инженерной инфраструктуры и дорог, но и этапы реализации этих объектов, что позволит нам ритмично вводить жилые и нежилые объекты».

Кроме того, столичные власти регулярно пересматривают многие процессы в инвестиционно-строительном цикле, в частности упрощают оформление разрешений на проведение земляных работ и установку временных ограждений. По словам чиновника, департамент градостроительной политики города поставил себе план на 2025 год по работе с ресурсоснабжающими организациями, который подразумевает сокращение сроков взаимодействия с данными подразделениями. «Мы будем к этому стремиться в первую очередь за счет цифровизации процессов, а во вторую очередь, конечно, за счет создания алгоритмов искусственного интеллекта и автоматизации тех или иных процессов», — сообщил Овчинский.

Глава департамента также отметил успешную работу по редевелопменту, которая подразумевает создание на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий современных кварталов с недвижимостью различного назначения. По словам чиновника, реорганизация неэффективно используемых участков будет продолжаться и в дальнейшем, при этом столичные власти планируют активно включать в хозяйственный оборот заброшенные промзоны, расположенные, как правило, в привлекательных локациях, в том числе в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО, Новая Москва).

«Мы эти территории активно вовлекаем в хозяйственный оборот, привлекаем инвесторов, город активно развивает эти территории, — уточнил Владислав Овчинский. — Мы создаем ФОКи, спортивные объекты, школы, детские сады на этих территориях. В следующем году ставим себе задачу вовлечь в хозяйственный оборот еще больше территорий».

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Теги
департамент градостроительства Москва редевелопмент реновация жилья Владислав Овчинский
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