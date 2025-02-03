Верховный суд отказал Блиновской в снижении задолженности по налогам

Верховный суд (ВС) России отказал блогеру Елене Блиновской в возвращении на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы ее иска к инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) о снижении налогов, пени и штрафа. Это следует из картотеки суда.

ФНС оценивала долг Блиновской в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн руб., остальное — пени и штрафы.

«Отказать индивидуальному предпринимателю Блиновской Елене Олеговне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в тексте определения ВС.

Судья постановил, что доводы кассационной жалобы блогера не подтверждают наличие оснований для обжалования, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела были допущены нарушения.

Блиновская обжаловала в Верховном суде отказ в удовлетворении ее иска к ИФНС в середине декабря 2024 года. Она просила «верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства».

Блогера задержали по обвинению в неуплате налогов почти на 1 млрд руб. и отмывании денег весной 2023 года. В конце мая она подала заявление о банкротстве. В ноябре суд признал ее банкротом.