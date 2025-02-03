 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Верховный суд отказал Блиновской в снижении задолженности по налогам

Сюжет
Дело инстаблогеров

Верховный суд (ВС) России отказал блогеру Елене Блиновской в возвращении на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы ее иска к инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) о снижении налогов, пени и штрафа. Это следует из картотеки суда.

ФНС оценивала долг Блиновской в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн руб., остальное — пени и штрафы.

«Отказать индивидуальному предпринимателю Блиновской Елене Олеговне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в тексте определения ВС.

Судья постановил, что доводы кассационной жалобы блогера не подтверждают наличие оснований для обжалования, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела были допущены нарушения.

Блиновская обжаловала в Верховном суде отказ снизить ей налоги и штраф
Общество
Блогер Елена Блиновская

Блиновская обжаловала в Верховном суде отказ в удовлетворении ее иска к ИФНС в середине декабря 2024 года. Она просила «верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства».

Блогера задержали по обвинению в неуплате налогов почти на 1 млрд руб. и отмывании денег весной 2023 года. В конце мая она подала заявление о банкротстве. В ноябре суд признал ее банкротом.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
Елена Блиновская денежный штраф Долги Верховный суд штраф пени
Материалы по теме
Блиновская подала в суд на ФНС
Общество
Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денег
Общество
Блиновская обжаловала в Верховном суде отказ снизить ей налоги и штраф
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Стартап Boom испытал сверхзвуковой лайнер. Что это значит для авиацииPro, 07:43
В России зафиксирован 20-летний рекорд потребления минтаяБизнес, 07:30
Верховный суд отказал Блиновской в снижении задолженности по налогамФинансы, 07:24
Минобороны сообщило о перехвате 70 дронов над регионами РоссииПолитика, 07:23
Электронные кошельки запланировали включить в систему страхования вкладовФинансы, 07:00
Трамп обсудит пошлины с премьер-министром Канады и президентом МексикиПолитика, 06:49
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 06:46
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Волгоградский губернатор сообщил о возгораниях на НПЗ после атаки дроновПолитика, 06:39
В Ростовской области за ночь сбили 29 дроновПолитика, 06:22
Три человека погибли в ДТП с падением грузовика с моста в ТурцииОбщество, 05:53
Трамп пообещал «точно» ввести дополнительные пошлины на товары из ЕСПолитика, 05:41
Вильфанд допустил, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в историиОбщество, 05:28
Вице-канцлер Германии заявил о готовности Европы ответить на пошлины СШАПолитика, 05:13
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и отправку рейсовОбщество, 04:52