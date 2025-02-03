Рэпер P.Diddy попал из тюрьмы в больницу из-за боли в колене

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, попал из тюрьмы, где он ожидает приговора, в больницу Нью-Йорка с болью в колене. Об этом сообщают The New York Post и портал TMZ со ссылкой на источники.

По информации газеты, колено болит у рэпера давно, с момента, когда он пробежал Нью-Йоркский марафон в 2003 году.

Как рассказал собеседник The New York Post, P. Diddy отвезли в больницу поздно ночью, чтобы избежать разбирательств с участием других заключенных или сотрудников тюрьмы. Рэперу назначили магнитно-резонансную томографию, после ее проведения мужчину сразу же отвезли обратно в тюрьму.

Адвокату P. Diddy Марк Агнифило не стал подтверждать TMZ обращение рэпера за медицинской помощью.

«Я не могу комментировать ничего, что связано с перемещением заключенных. Кроме того, я не комментирую ничего, что связано с возможными медицинскими проблемами», — заявил Агнифило.

P. Diddy арестовали в сентябре 2024 года после предъявления обвинений в домогательствах, насилии и торговле людьми. С ноября 2023 года рэпер получил десять исков. Наиболее резонансным стало обвинение от бывшей девушки артиста, певицы Кассандры Вентуры, рассказавшей, что Комбс издевался над ней более десяти лет и демонстрировал «образ жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ».

Представители рэпера в 2023 году назвали все обвинения «сфабрикованными» и направленными на «выкачивание денег».