На трассе в Тюменской области произошло ДТП с четырьмя погибшими
На трассе в Тюменской области столкнулись три легковых автомобиля, в аварии погибли четыре человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона в телеграм-канале.
ДТП произошло на 28-м километре автодороги Тюмень-Каменка на границе со Свердловской областью. По данным пресс-службы, «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фордом» и «Ладой»
«Все погибшие ехали в автомобиле «Шевроле», это семья из Тюмени, которая возвращалась из Ирбита от бабушки», — говорится в сообщении. Погибли супруги и двое дочерей 11-ти и 13-ти лет. Еще одна девочка, которой нет и трех лет, была госпитализирована.
В автомобиле «Форд» ехало четыре человека — мама, два сына 11-ти и 6-ти лет и их бабушка. Они также пострадали, характер ранений пресс-служба не уточнила. Кроме этого, травмы получила водитель «Лады» — женщина 57 лет.
Ранее на 36-м км МКАД столкнулись два легковых автомобиля — Kia и Dodge, а пока владельцы машин оформляли ДТП, в автомобили врезался фургон «Газель». В результате погиб один человек.
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