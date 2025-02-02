МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Хосе Мануэль Альбарес (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европе будет необходимо восстановить отношения с Россией после окончания боевых действий на Украине, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью El Diario после поездки в Киев в конце января.

«Мы все осознаем, что, когда наступит мир, у Европы все еще будет очень протяженная граница с Россией и мы должны восстанавливать отношения», — сказал дипломат.

Взаимоотношения между сторонами следует выстраивать на основе «суверенного равенства, взаимного уважения, уважения к европейскому проекту», отметил глава МИДа.

При этом Альбарес подчеркнул, что «все европейцы очень четко представляют себе, какими должны быть отношения с Путиным» на фоне боевых действий на Украине.

«Мы переживаем момент, очень похожий на тот, что произошел при падении Берлинской стены. Мы не сталкиваемся со сменой парадигмы, но мы сталкиваемся с моментом, когда нам предстоит решить, куда мы пойдем в ближайшие десятилетия», — добавил министр.

Глава испанского МИДа отметил, что целью его визита на Украину, который состоялся 28 января, было выражение поддержки Киеву. Мадрид выделил Украине €10 млн дополнительной гуманитарной помощи.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход военной операции, а только затянут время конфликта.