Умер актер Семеновский, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей»
Умер 81-летний актер Александринского театра в Санкт-Петербурге Виктор Семеновский, сообщила пресс-служба театра.
Телеграм-канал Shot уточнил, что у артиста остановилось сердце.
За свою жизнь Семеновский исполнил 51 роль в кино, по данным портала «Кино-театр.ru». Среди них — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила», фильмы «Звезда пленительного счастья», «Земля Санникова», «Двенадцать месяцев», «А зори здесь тихие» 1970 года и другие.
Семеновский родился 19 октября 1943 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова в 1968 году. После этого работал в штате киностудии «Ленфильм» до 1969 года.
В том же году попал в труппу Александринского театра — тогда он назывался Государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина, где проработал 55 лет и сыграл более 70 ролей.
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