 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Общество ,  
0 

Умер актер Семеновский, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Виктор Семеновский
Виктор Семеновский (Фото: Александринский театр)

Умер 81-летний актер Александринского театра в Санкт-Петербурге Виктор Семеновский, сообщила пресс-служба театра.

Телеграм-канал Shot уточнил, что у артиста остановилось сердце.

За свою жизнь Семеновский исполнил 51 роль в кино, по данным портала «Кино-театр.ru». Среди них — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила», фильмы «Звезда пленительного счастья», «Земля Санникова», «Двенадцать месяцев», «А зори здесь тихие» 1970 года и другие.

Семеновский родился 19 октября 1943 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова в 1968 году. После этого работал в штате киностудии «Ленфильм» до 1969 года.

В том же году попал в труппу Александринского театра — тогда он назывался Государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина, где проработал 55 лет и сыграл более 70 ролей.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
смерть актер Александринский театр


 

Материалы по теме
Ассоциация сообщила о смерти актера и медиаменеджера Игоря Янковского
Общество
Актер Игорь Ромащенко умер на 60-м году жизни
Общество
Актер Владимир Фоменко скончался на 85-м году жизни
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Трамп приказал нанести авиаудар по СомалиПолитика, 20:37
Антон Миранчук забил дебютный гол в составе швейцарского «Сьона»Спорт, 20:29
Хоккеист «Торпедо» Игорь Ларионов-младший получил перелом в матче с ЦСКАСпорт, 20:23
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 20:15
Умер актер Семеновский, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей»Общество, 19:59
СКА впервые в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»Спорт, 19:37
Ученые сообщили о готовности вулкана на Камчатке к извержениюОбщество, 19:34
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Выступающий за Бахрейн россиянин нокаутировал американца на турнире UFCСпорт, 19:32
В Ровенском военкомате на Украине произошел взрывПолитика, 19:27
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 19:22
США предложили Украине провести выборы до конца годаПолитика, 19:20
Промес заявил о желании вернуться в «Спартак»Спорт, 19:08
Мужчина погиб из-за атаки БПЛА на гражданскую машину в Курской областиПолитика, 18:59
Маск назвал ультраправую АдГ единственной надеждой ГерманииПолитика, 18:56