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Общество ,  
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Умер дрессировщик медведей и народный артист России Виталий Воробьев

Виталий Воробьев
Виталий Воробьев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Дрессировщик медведей, акробат, академик Российской академии циркового искусства, народный артист России Виталий Воробьев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Большого Московского цирка.

«Коллектив Большого Московского цирка выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Пусть светлая память о Виталии Филипповиче живет в наших сердцах», — говорится в сообщении.

В цирке отметили, что Воробьев «был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство, а его энергия и страсть к работе вдохновляли всех вокруг». Будучи добрым, чутким и отзывчивым человеком, Воробьев оставил яркий след в сердцах многих, а его
талант и преданность делу останутся в памяти навсегда, добавили в коллективе организации.

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Андрей Николаев

Виталий Воробьев родился 20 ноября 1945 года в семье цирковых артистов. в 1967-м году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а в 1978-м году — режиссерский факультет Краснодарского государственного института культуры. Был участником номера «Акробаты-вольтижеры». Вместе с супругой Людмилой стал выступать в номерах : «Акробатический этюд» и «Акробатическая фантазия» циркового коллектива «Цирк на воде». В 2007 году получил звание народного артиста России. В сентябре 2017 года возглавил Брянский государственный цирк.

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Теги
цирк народный артист смерть


 

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