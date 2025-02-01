Володин перечислил действующие с февраля законы в России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале перечислил список законов, которые вступят в силу в феврале текущего года. Нововведения коснутся ряда социально-значимых отраслей.

Индексация материнского капитала

Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года проиндексирован

на 9,5%. Теперь при рождении первого ребенка семья получит 690 тыс. руб. При рождении второго ребенка полагается 222 тыс. руб. В случае, если семья не получила сертификат на первого ребенка, выплата составит 912 тыс. руб. Кроме того, страховые пенсии будут проиндексированы на 9,5 %.

Режим высылки незаконных мигрантов

С 5 февраля 2025 года в России заработает режим высылки незаконных мигрантов, который предусматривает добавление иностранцев в особый реестр. Кроме того, полицейских будут уведомлять о местонахождении таких правонарушителей. У них не будет возможности покупать квартиры, автомобили, оформлять кредиты, жениться, выходить замуж и свободно перемещаться по России.

Наказание за нарушение правил въезда в Россию

Также с 5 февраля 2025 года в России начнут взимать штраф в случае нарушения правил въезда в страну. Помимо этого, будет взиматься штраф

за оказание услуг, которые нельзя оказывать нелегальному мигранту, а решение о выдворении нарушителей из страны будет принимать полиция.

Развитие креативных индустрий

В России с 5 февраля заработает закон о развитии креативных индустрий. Он будет регулировать экономическую деятельность, которая связана с разработкой, распространением и реализацией креативных продуктов.

Наставничество для детей в трудной жизненной ситуации

С 5 февраля 2025 года в России будет действовать закон, в рамках которого с детьми и подростками, совершившими правонарушение, будут работать наставники. Их сможет направлять комиссия по делам несовершеннолетних.

Обращение в собственность субъектов России конфискованного имущества

Также с 5 февраля 2025 года начнет действовать закон об обращении в собственность субъектов России конфискованного имущества. Регионы России смогут использовать его по своему усмотрению.