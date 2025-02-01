Бастрыкин запросил доклад о гибели девушки в Саратове при операции
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 16-летней девушки во время плановой операции в одной из больниц Саратова. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра ведомства.
По версии следствия, в сентябре 2023 года 16-летнюю девушку госпитализировали для проведения плановой операции. Мать девушки рассказала, что неверный метод лечения привел к смерти ее дочери. Кроме того, она заявила о неполноте и затягивании расследования обстоятельств гибели.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о причинах, по которым затягивается расследование дела.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Расследованием также занимается Росздравнадзор.
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