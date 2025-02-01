Ефимов сообщил о публикации 11 новых проектов редевелопмента за декабрь

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В декабре 2024 года столичные власти опубликовали 11 новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), по которым будет проведен редевелопмент почти 64 га земли в городе. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проекты КРТ могут реализовываться тремя способами: силами нынешних собственников участков и недвижимости либо городским оператором, либо же определенным на торгах частным девелопером. Предложения заключить договор о редевелопменте нынешним собственникам уже разосланы, заверили в мэрии.

«Всего на 11 участках площадью 63,5 га запланировано строительство современного жилья и всей необходимой инфраструктуры, — подчеркнул заммэра Ефимов. — Инвестиции в реализацию проектов составят около 450 млрд руб., тогда как ежегодный бюджетный эффект составит 2,4 млрд руб.». По итогу же город получит 1,2 тыс. новых рабочих мест, добавил чиновник.

Работы будут проводиться в восьми столичных округах. Общая площадь возводимых объектов составит 1,4 млн «квадратов» — в основном, жилье. Кроме него предусмотрено строительство объектов образования и здравоохранения, а также два ФОКа.

Программа КРТ подразумевает создание на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий современных кварталов с недвижимостью различного назначения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что за прошедший 2024 год число проектов КРТ в столице выросло в 1,6 раза.