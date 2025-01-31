Судья, запретившая в России Instagram, подала в отставку

Ольга Солопова (Фото: Тверской районный суд)

Председатель Тверского районного суда Москвы Ольга Солопова, которая занимает этот пост с 2013 года, подала в отставку, следует из сообщения на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.

На сайте указано, что она сложит свои полномочия 17 марта 2025 года.

В конкурсе на замещение этого поста участвует Евгений Комиссаров, председатель Бабушкинского районного суда Москвы.

Ольга Солопова родилась в 1962 году. После окончания юридического факультета МГУ начала работать судьей с 1989 года. Через девять лет она стала заместителем председателя Лефортовского суда. С 2002 года возглавляла Басманный суд. В 2013 году была назначена на должность председателя Тверского суда Москвы. Именно она в 2022 году огласила постановление о запрете деятельности компании Meta (ей принадлежат Instagram, Facebook, признана в России экстремистской и запрещена) в России.