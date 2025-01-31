Судья, запретившая в России Instagram, подала в отставку
Председатель Тверского районного суда Москвы Ольга Солопова, которая занимает этот пост с 2013 года, подала в отставку, следует из сообщения на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.
На сайте указано, что она сложит свои полномочия 17 марта 2025 года.
В конкурсе на замещение этого поста участвует Евгений Комиссаров, председатель Бабушкинского районного суда Москвы.
Ольга Солопова родилась в 1962 году. После окончания юридического факультета МГУ начала работать судьей с 1989 года. Через девять лет она стала заместителем председателя Лефортовского суда. С 2002 года возглавляла Басманный суд. В 2013 году была назначена на должность председателя Тверского суда Москвы. Именно она в 2022 году огласила постановление о запрете деятельности компании Meta (ей принадлежат Instagram, Facebook, признана в России экстремистской и запрещена) в России.
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