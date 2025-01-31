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Ефимов заявил о создании технопарка в Хорошево-Мневниках по программе КРТ

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В ближайшие четыре года на небольшом участке, чуть более 0,5 га, который относится к бывшей промзоне «Силикатные улицы», возведут современный технопарк. Проект относится к столичной программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, работы будет вести городской оператор КРТ — это один из трех способов проведения редевелопмена неэффективно используемых территорий. Два других — силами нынешних владельцев земли и недвижимости либо частным девелопером, определенным на открытых торгах. «Объем инвестиций в развитие проекта оценивается более чем в 2 млрд руб., тогда как ежегодный бюджетный эффект составит 195 млн руб.», — сообщил Ефимов, добавив, что по итогу город получит около 600 новых рабочих мест.

Участок располагается на 3-м Силикатном проезде, в месте будущего перехода Карамышевской набережной в Шелепихинскую. Последняя сейчас проходит масштабную реконструкцию и будет полностью открыта в этом году. В целом в рамках редевелопмента бывшей промзоны «Силикатные улицы» этот район сейчас активно развивается.

На участке находится недостроенный паркинг — проект прекратили реализовывать еще в 2019 году, затем им занялась оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства. Впоследствии тут появится около 20 тыс. кв. м современных производств, а прилегающую территорию благоустроят, рассказали в мэрии.

Программа КРТ призвана вернуть в экономический оборот столицы неэффективно используемые территории и участки бывших промзон. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за прошедший 2024 год число проектов КРТ в городе выросло в 1,6 раза.

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Теги
редевелопмент Хорошево-Мневники Москва технопарки Владимир Ефимов


 

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