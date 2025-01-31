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Военная операция на Украине ,  
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Глава Генштаба посетил группировку войск «Восток». Видео

Глава Генштаба Герасимов побывал в пункте управления группировки войск «Восток»
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Генштаба посетил группировку войск «Восток». Видео
Video

Глава Генштаба России Валерий Герасимов побывал в пункте управления группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.

Там он вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и отвагу.

О сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач Герасимову доложил командующий группировки генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

Минобороны уже несколько месяцев отчитывается о взятии сел к югу и востоку от Покровска, который служит важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации.

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Персоны
Александр Герасимов группировка войск Восток
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года


 

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