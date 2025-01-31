Глава Генштаба посетил группировку войск «Восток». Видео
Глава Генштаба России Валерий Герасимов побывал в пункте управления группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.
Там он вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и отвагу.
О сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач Герасимову доложил командующий группировки генерал-лейтенант Андрей Иванаев.
Минобороны уже несколько месяцев отчитывается о взятии сел к югу и востоку от Покровска, который служит важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации.
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