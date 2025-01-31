В Финляндии рассказали, откуда взялись белые гранулы на берегу

Фото: Jamo Images / Shutterstock

Белые гранулы растительного масла, которые море выбросило на берег полуострова Ханко в Финляндии, могли попасть туда из промывочных вод судна нефтеперерабатывающей компании Neste. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Вероятно, белые гранулы, обнаруженные у берегов Ханко, образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для компании Neste», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что промывочная вода содержала, в частности, животный жир и растительные масла. У предприятия есть внутреннее требование к морским перевозкам в Балтийском море, согласно которому вся промывочная вода должна сбрасываться в систему сточных вод порта. Однако судно, на котором произошла утечка, не получило этих указаний.

Neste пообещала возместить возможный причиненный ущерб.

Ранее Yle писал, что на побережье Ханко протяженностью 20 км появилось неизвестное белое вещество. Затем на берег полуострова выбросило большое количество мертвой рыбы. По словам экспертов, вещество оказалось смесью натуральных жиров, оно безвредно для человека, но может быть опасно для животных при попадании внутрь.