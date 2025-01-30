В России впервые окрасили экспортную пшеницу

В России начали проводить специальную процедуру колорирования (окрашивания) пшеницы, которая предназначена для экспорта в некоторые страны. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Первую в стране процедуру провел подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса. Окрасили 28 тыс. т пшеницы, которая будет экспортирована в Марокко.

В ведомстве отметили, что к виду и качеству продукта у каждой страны есть свои требования. Так, Марокко и Саудовская Аравия устанавливают особые условия по окраске зерна, которое чаще всего используется для кормового зерна. Процедуру провели с помощью особых безопасных красителей.

Например, пшеницу для Марокко красили в зеленый цвет красителем Е-142, который одобрен для использования в качестве пищевой добавки, в частности, в Евросоюзе, Австралии и Новой Зеландии. Однако в Соединенных Штатах и Канаде — запрещен.

Колорирование — не единственная процедура, которую прошло зерно в ходе подготовки к экспорту, в частности, специалисты провели фумигацию — обеззараживание от насекомых и микроорганизмов.

Ранее, 27 января, в Казахстан экспортировали 20 т алтайской пшеницы: это первая партия, отправленная в после снятия ограничений на ввоз в республику российской пшеницы.

Запрет на импорт пшеницы в Казахстане ввели 21 августа 2024 года, он продлился до 31 декабря и был связан с необходимостью стабилизировать цены на внутреннем рынке, объяснял вице-премьер Серик Жумангарин.