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Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла в возрасте 78 лет

Марианна Фейтфулл
Марианна Фейтфулл (Фото: MJ Kim / Getty Images)

Известная британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщили ее представители, пишет The Guardian. Певица ушла из жизни у себя дома в Лондоне, в окружении семьи.

Фейтфулл начала свою карьеру в 1960-х годах и продолжала выступать на протяжении шести десятилетий. Ее дебютный сингл As Tears Go By, написанный Миком Джаггером и Китом Ричардсом из Rolling Stones, занял высокие позиции в британских чартах. В дальнейшем она выпустила множество успешных альбомов, включая Broken English (1979), который стал культовым. Певица также сотрудничала с такими артистами, как Ник Кейв, Уоррен Эллис, Лу Рид, Metallica и другими.

В жизни Фейтфулл было немало трудностей, включая зависимость от наркотиков и бездомность. В 1985 году она смогла победить зависимость и продолжала активно записывать музыку до конца своей карьеры. Она также снялась в нескольких известных фильмах, включая «Мария-Антуанетта» и «Париж, я люблю тебя».

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