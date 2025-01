Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла в возрасте 78 лет

Марианна Фейтфулл (Фото: MJ Kim / Getty Images)

Известная британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщили ее представители, пишет The Guardian. Певица ушла из жизни у себя дома в Лондоне, в окружении семьи.

Фейтфулл начала свою карьеру в 1960-х годах и продолжала выступать на протяжении шести десятилетий. Ее дебютный сингл As Tears Go By, написанный Миком Джаггером и Китом Ричардсом из Rolling Stones, занял высокие позиции в британских чартах. В дальнейшем она выпустила множество успешных альбомов, включая Broken English (1979), который стал культовым. Певица также сотрудничала с такими артистами, как Ник Кейв, Уоррен Эллис, Лу Рид, Metallica и другими.

В жизни Фейтфулл было немало трудностей, включая зависимость от наркотиков и бездомность. В 1985 году она смогла победить зависимость и продолжала активно записывать музыку до конца своей карьеры. Она также снялась в нескольких известных фильмах, включая «Мария-Антуанетта» и «Париж, я люблю тебя».