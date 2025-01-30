Кандидат на пост директора Нацразведки США ответила на слова о марионетке

Тулси Габбард (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Кандидат на пост директора Нацразведки США Тулси Габбард отвергла обвинения в том, что она «марионетка» глав различных государств. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Габбард, ее критики говорят, что она «является марионеткой [Дональда] Трампа, марионеткой [Владимира] Путина, марионеткой [Башара] Асада, марионеткой [Нарендры] Моди». Однако оппоненты не осознают «абсурдности» того, что в таком случае она «одновременно является марионеткой пяти разных кукловодов», подчеркнула политик.

Таким образом Габбард ответила на замечания по поводу своих позиций в прошлом, которые рассматривались как симпатии к главе российского государства Владимиру Путину или экс-президенту Сирии Башару Асаду.

«Они [оппоненты] использовали ту же тактику против президента Трампа и потерпели неудачу», — добавила Габбард, выступая на слушаниях по утверждению ее кандидатуры на пост директора нацразведки. Она обвинила ФБР и разведслужбы в попытке «подорвать» президентство Трампа и «ложно представить его марионеткой» Путина.

Настрой Габбард демонстрирует, что она будет проводить жесткую линию реформирования 18 разведывательных служб, которые она надеется курировать, от ЦРУ и Агентства национальной безопасности до Агентства военной разведки, отмечает Bloomberg.

Политические взгляды Габбард менялись с годами, продолжает агентство. Так, она поддержала сенатора-демократа Берни Сандерса на пост президента в 2016 году и провела собственную президентскую кампанию от Демпартии в 2020 году. В конечном итоге политик вышла из гонки, чтобы поддержать Джо Байдена. Однако спустя четыре года встала на сторону республиканца Трампа.