В Госдуме предложили ввести единые нормы питания госслужащих и школьников

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Замглавы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила сделать единые требования к питанию школьников и госслужащих. Такое обращение она направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, документ есть в распоряжении ТАСС.

Авксентьева отметила, что Чернышенко председательствует в рабочей группе, которая прорабатывает универсальные требования к закупкам продуктов питания для школ и детских садов, а также работает над обеспечением государственного контроля по вопросам детского питания.

По ее словам, введение единых стандартов питания для госслужащих и школьников «замотивирует региональных депутатов и чиновников обеспечивать учащихся достойным питанием».

В ноябре 2024 года отравились более 160 учащихся и сотрудников школы № 4 города Новочебоксарска в Чувашии, они обратились за медицинской помощью «с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи».