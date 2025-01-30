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Общество ,  
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В Госдуме предложили ввести единые нормы питания госслужащих и школьников

Фото: Рамзик Захарян / Global Look Press
Фото: Рамзик Захарян / Global Look Press

Замглавы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила сделать единые требования к питанию школьников и госслужащих. Такое обращение она направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, документ есть в распоряжении ТАСС.

Авксентьева отметила, что Чернышенко председательствует в рабочей группе, которая прорабатывает универсальные требования к закупкам продуктов питания для школ и детских садов, а также работает над обеспечением государственного контроля по вопросам детского питания.

По ее словам, введение единых стандартов питания для госслужащих и школьников «замотивирует региональных депутатов и чиновников обеспечивать учащихся достойным питанием».

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Госдума Сардана Авксентьева питание школьники Депутаты чиновники
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