NASA нашла в астероида Бенну важные для возникновения жизни элементы
Исследователи американского космического агентства NASA обнаружили в пробе камней и пыли астероида Бенну ключевые химические элементы, необходимые для зарождения жизни. Об этом сообщается на сайте агентства.
Согласно исследованию, ключевые для жизни химические элементы свидетельствуют о том, что необходимые для возникновения жизни условия были распространены по всей ранней Солнечной системе. Этот увеличивает вероятность того, что жизнь могла возникнуть и на других планетах и спутниках, полагают ученые.
По словам заместителя администратора управления научных миссий в штаб-квартире NASA Ники Фокса, состоявшаяся миссия OSIRIS-REx «уже переписывает учебники того, что мы понимаем о зарождении нашей солнечной системы». Фокс пояснил, что астероиды представляют собой капсулу времени в истории Земле, а образцы Бенну имеют решающее значение для нашего понимания того, какие ингредиенты в солнечной системе существовали до зарождения жизни на Земле.
В статье под названием Nature Astronomy ученые пояснили, что среди наиболее значимых открытий были аминокислоты (14 из 20, которые на Земле в живых организмах используются для производства белков), а также пять нуклеиновых оснований (азотистых оснований), используемые для хранения и передачи белков. Также ученые отметили исключительно высокое содержание в образцах Бенну аммиака, который способен вступать в реакцию с формальдегидом. Последнее вещество также выявили в образцах астероида с образованием аминокислот. Соединяясь в длинные цепи, они образуют белки, которые управляют почти всеми биологическими функциями в организме.
Бенну — астероид Солнечной системы с диаметром около 560 метров. Его открыли в 2013 году специалисты американской обсерваторией Сокорро и назвали в честь одноименного древнеегипетского божества. В сентябре 2016 года зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. В октябре 2020 года на астероиде были взяты пробы грунта. В 2022 году зонд вернулся на Землю. В сентябре капсула приземлилась на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк-Сити (штат Юта).
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