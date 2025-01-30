NASA нашла в астероида Бенну важные для возникновения жизни элементы

Астероид Бенну (Фото: NASA / Reuters)

Исследователи американского космического агентства NASA обнаружили в пробе камней и пыли астероида Бенну ключевые химические элементы, необходимые для зарождения жизни. Об этом сообщается на сайте агентства.

Согласно исследованию, ключевые для жизни химические элементы свидетельствуют о том, что необходимые для возникновения жизни условия были распространены по всей ранней Солнечной системе. Этот увеличивает вероятность того, что жизнь могла возникнуть и на других планетах и спутниках, полагают ученые.

По словам заместителя администратора управления научных миссий в штаб-квартире NASA Ники Фокса, состоявшаяся миссия OSIRIS-REx «уже переписывает учебники того, что мы понимаем о зарождении нашей солнечной системы». Фокс пояснил, что астероиды представляют собой капсулу времени в истории Земле, а образцы Бенну имеют решающее значение для нашего понимания того, какие ингредиенты в солнечной системе существовали до зарождения жизни на Земле.

В статье под названием Nature Astronomy ученые пояснили, что среди наиболее значимых открытий были аминокислоты (14 из 20, которые на Земле в живых организмах используются для производства белков), а также пять нуклеиновых оснований (азотистых оснований), используемые для хранения и передачи белков. Также ученые отметили исключительно высокое содержание в образцах Бенну аммиака, который способен вступать в реакцию с формальдегидом. Последнее вещество также выявили в образцах астероида с образованием аминокислот. Соединяясь в длинные цепи, они образуют белки, которые управляют почти всеми биологическими функциями в организме.

Бенну — астероид Солнечной системы с диаметром около 560 метров. Его открыли в 2013 году специалисты американской обсерваторией Сокорро и назвали в честь одноименного древнеегипетского божества. В сентябре 2016 года зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. В октябре 2020 года на астероиде были взяты пробы грунта. В 2022 году зонд вернулся на Землю. В сентябре капсула приземлилась на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк-Сити (штат Юта).