Эксперты допустили переплавку украденного в Нидерландах золотого шлема

В Нидерландах четыре вора украли из музея золотой шлем из Коцофенешти возрастом в 2400 лет, по словам экспертов, преступники могут его расплавить, сообщила New York Post.

«Это просто невозможно продать. Весь мир знает об этом <...> Так что, скорее всего, они отправились за золотом, чтобы — я почти не смею произносить это слово — переплавить его», — заявил голландский искусствовед Артур Бранд.

NYP отметила, что этот головной убор — одно из национальных сокровищ Румынии, поэтому, по мнению экспертов, на него невозможно найти покупателя.

Преступники украли экспонаты из музея Дренте в городе Ассен в ночь на 25 января. Кроме шлема они забрали также три золотых дакийских браслета. Все экспонаты были предоставлены Национальным музеем истории Румынии для выставки «Дакия: империя золота и серебра». По предварительным данным, преступники проникли в здание музея ночью, взорвав входную дверь. Сообщение о взрыве поступило в полицию сразу после происшествия.

Следственная группа обратилась за помощью к Интерполу, чтобы похищенные экспонаты не вывезли за границу.

Шлем из Коцофенешти датируется 450 годом до нашей эры, его впервые нашел ребенок в румынской деревне в 1927 году. Сначала артефакт использовался в качестве игрушки, отмечает NYP. Эксперты утверждают, что шлем является реликвией древней цивилизации Дакии, на нем изображены несколько мифологических существ и человек, держащий кинжал и приносящий в жертву барана.

Экспонаты должны были украшать экспозицию нидерландского музея в течение шести месяцев, уточнила NYP. Министр юстиции Румынии Раду Маринеску заявил, что ограбление равносильно «преступлению против» его страны, и призвал чиновников отнестись к возвращению артефактов как к «абсолютному приоритету».

Ранее осенью 2024 года из художественной галереи MPV в городе Ойстервейк на юге Нидерландов были похищены две работы американского художника Энди Уорхола. Еще две грабители не смогли уместить в машину и бросили на улице, сообщил телеканал ABC News. Владелец галереи Марк Пит Виссер уточнил, что воры пытались украсть все четыре работы из серии Уорхола 1985 года под названием «Царствующие королевы». На них художник изобразил четырех королев: британскую Елизавету II, голландскую Беатрикс, датскую Маргрете II и королеву Свазиленда (Эсватини) Нтомби Твалу.

Издание NL Times уточнило, что украли только портреты британской королевы Елизаветы и датской королевы Маргрете.

Ограблению предшествовал взрыв, который попал на камеры, повредил картины и даже зацепил соседние магазины. Виссер назвал происшествие «дилетантским» и уточнил, что взрыв практически разрушил здание галереи.