В Челябинской области следователи упустили преступления мигранта
В Челябинской области следователи упустили доказательства уголовной истории одного из хулиганов, подравшихся с несовершеннолетними в декабре, за что нескольких руководителей в управлении следственного комитета (СК) по региону привлекли к дисциплинарной ответственности.
Об этом РБК сообщила пресс-служба СК России.
В сообщении говорится, что в конце декабря 2024 года некоторые СМИ сообщили о заведении уголовных дел против несовершеннолетних из Челябинска, которые подрались с выходцами из Средней Азии. Однако следователи не обратили внимания на то, что один из азиатов, Фируз Джумаев, в 2021-2022 годах ограбил несовершеннолетнего, а у другого подростка вымогал деньги, угрожая насилием.
СК завел против Джумаева уголовные дела, обвинив его в грабежах и вымогательстве, и просил суд заключить обвиняемого под стражу, однако его отправили под домашний арест.
Следователи продолжают устанавливать другие факты противоправной деятельности Джумаева и причастных лиц.
Джумаев Фируз Фаррухджонович родился в 2005 году в Таджикистане, с 2007 года живет с родителями в Челябинске, имеет гражданство России, обучается в колледже на сварщика, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией 30 декабря.
«В частности, [в ряде СМИ] сообщается, что в ходе следствия был упущен ряд доказательств, свидетельствующих о противоправных действиях второй стороны конфликта», — говорилось в сообщении СК.
Телеканал «Новости 24» выложил материал, в котором отец осужденного подростка рассказал о приговоре, вынесенном его сыну.
«Вот и осудили моего сына [фамилия — неразборчиво] Артема Эдуардовича за драку в школе номер пять города Челябинска. Дали по максималке — 2 года условно», — сказал отец подростка.
Телеканал отметил, что местные жители рассказали о том, как «банда детей-мигрантов в течение длительного времени терроризировала учащихся школы номер пять». По словам свидетелей, эти подростки отбирали деньги, избивали и запугивали мирных жителей. К тому же, заявили местные, некоторых подростки вывозили в лес для расправы, а Джумаев — был лидером группировки.
Читайте РБК в Telegram.
Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
В России начали производить автомобили Voyah
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Когда могут изъять неосвоенный участок
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов