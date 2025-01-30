В Челябинской области следователи упустили преступления мигранта

В Челябинской области следователи упустили доказательства уголовной истории одного из хулиганов, подравшихся с несовершеннолетними в декабре, за что нескольких руководителей в управлении следственного комитета (СК) по региону привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом РБК сообщила пресс-служба СК России.

В сообщении говорится, что в конце декабря 2024 года некоторые СМИ сообщили о заведении уголовных дел против несовершеннолетних из Челябинска, которые подрались с выходцами из Средней Азии. Однако следователи не обратили внимания на то, что один из азиатов, Фируз Джумаев, в 2021-2022 годах ограбил несовершеннолетнего, а у другого подростка вымогал деньги, угрожая насилием.

СК завел против Джумаева уголовные дела, обвинив его в грабежах и вымогательстве, и просил суд заключить обвиняемого под стражу, однако его отправили под домашний арест.

Следователи продолжают устанавливать другие факты противоправной деятельности Джумаева и причастных лиц.

Джумаев Фируз Фаррухджонович родился в 2005 году в Таджикистане, с 2007 года живет с родителями в Челябинске, имеет гражданство России, обучается в колледже на сварщика, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией 30 декабря.

«В частности, [в ряде СМИ] сообщается, что в ходе следствия был упущен ряд доказательств, свидетельствующих о противоправных действиях второй стороны конфликта», — говорилось в сообщении СК.

Телеканал «Новости 24» выложил материал, в котором отец осужденного подростка рассказал о приговоре, вынесенном его сыну.

«Вот и осудили моего сына [фамилия — неразборчиво] Артема Эдуардовича за драку в школе номер пять города Челябинска. Дали по максималке — 2 года условно», — сказал отец подростка.

Телеканал отметил, что местные жители рассказали о том, как «банда детей-мигрантов в течение длительного времени терроризировала учащихся школы номер пять». По словам свидетелей, эти подростки отбирали деньги, избивали и запугивали мирных жителей. К тому же, заявили местные, некоторых подростки вывозили в лес для расправы, а Джумаев — был лидером группировки.