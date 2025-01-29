Кузина принцев Уильяма и Гарри принцесса Беатрис родила вторую дочь
Внучка королевы Елизаветы II и кузина принцев Уильяма и Гарри принцесса Беатрис Йоркская родила дочь. Об этом сообщили на официальном сайте британской королевской семьи.
«Их Величества король и королева, а также другие члены королевской семьи были проинформированы и в восторге от этой новости», — говорится в сообщении.
Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями во второй раз. Девочка родилась в среду, 22 января 2025 года, в 12:57 в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. По данным, опубликованным на сайте Букингемского дворца, девочку назвали Афина Элизабет Роуз.
Первой дочерью Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци является Сиенна, которая родилась в сентябре 2021 года.
Старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а также племянница действующего короля Великобритании Карла III принцесса Беатрис Йоркская формально входит в линию престолонаследия, но не рассматривается как реальная претендентка на трон. В порядке наследования она занимает девятое место, а ее младшая сестра, принцесса Евгения, находится на 11-й позиции.
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