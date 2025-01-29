 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кузина принцев Уильяма и Гарри принцесса Беатрис родила вторую дочь

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Внучка королевы Елизаветы II и кузина принцев Уильяма и Гарри принцесса Беатрис Йоркская родила дочь. Об этом сообщили на официальном сайте британской королевской семьи.

«Их Величества король и королева, а также другие члены королевской семьи были проинформированы и в восторге от этой новости», — говорится в сообщении.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями во второй раз. Девочка родилась в среду, 22 января 2025 года, в 12:57 в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. По данным, опубликованным на сайте Букингемского дворца, девочку назвали Афина Элизабет Роуз.

The Times узнала, как Карл III получает миллионы с «империи недвижимости»
Политика
Принц Уильям и Карл III

Первой дочерью Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци является Сиенна, которая родилась в сентябре 2021 года.

Старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а также племянница действующего короля Великобритании Карла III принцесса Беатрис Йоркская формально входит в линию престолонаследия, но не рассматривается как реальная претендентка на трон. В порядке наследования она занимает девятое место, а ее младшая сестра, принцесса Евгения, находится на 11-й позиции.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
королевская семья рождение ребенка Букингемский дворец
Материалы по теме
The Times узнала, что Букингемский дворец прекратит прием лидеров
Общество
В ворота Букингемского дворца врезалась машина
Общество
Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после лечения от рака
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 17:50
ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% после трех раундов сниженияИнвестиции, 22:03
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителяПолитика, 22:00
В Сирии назначили временного президента и распустили армиюПолитика, 21:59
Представитель Бондарчука объяснил его уход из «Ленфильма»Технологии и медиа, 21:40
В Венесуэле три человека погибли при крушении легкомоторного самолетаОбщество, 21:35
Капитан «Салавата Юлаева» сломал ребро в матче КХЛСпорт, 21:34
Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мираОбщество, 21:31
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Криптовалютная революция на фондовом рынке. Почему США еще не готовыКрипто, 21:15
Украинские власти вывезли детей из Константиновки в ДНРПолитика, 21:15
Цены на газ в Европе превысили $550 впервые с ноября 2023 годаИнвестиции, 21:04
ЦСКА продал сбежавшего из «Крыльев Советов» чилийского футболистаСпорт, 21:01
Кузина принцев Уильяма и Гарри принцесса Беатрис родила вторую дочьОбщество, 20:59
Дзюба поучаствовал в потасовке во время контрольного матча «Акрона» в ОАЭСпорт, 20:54
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:52