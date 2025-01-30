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Ефимов сообщил о реализации правообладателями 16 проектов редевелопмента

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ) в настоящее время 16 проектов реализуются силами нынешних правообладателей земли и построек на ней. Общая площадь реорганизуемых участков достигает 232 га. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Каждый из указанных участков располагается в разных районах столицы, причем семь из них — это части бывших промзон, остальные — территории, признанные мэрией неэффективно используемыми. «На их месте будут построены современные жилые комплексы, объекты общественно-делового назначения и высокотехнологичные производства общей площадью более 4,1 млн кв. м», — рассказал Ефимов.

По оценкам вице-мэра, 16 проектов потребуют привлечения 1,4 трлн руб. инвестиций. Прибыль же городского бюджета после их завершения будет составлять 78 млрд руб. ежегодно. «Кроме того, реализация проектов даст столице 37,5 тыс. новых рабочих мест», — добавил Ефимов.

Программа КРТ реализуется тремя способами — помимо нынешних правообладателей это либо городской оператор, либо частный девелопер, привлеченный по итогам открытого аукциона. Число проектов, реализуемых правообладателями земли и недвижимости, за полтора года с сентября 2023-го выросло почти вдвое. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что за весь 2024 год число проектов КРТ увеличилось в 1,6 раза.

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